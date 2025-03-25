اليوم.. جولة مفاوضات أمريكية أوكرانية جديدة في الرياض

أفادت فضائية العربية، ببدء جولة مفاوضات أمريكية أوكرانية جديدة في الرياض، اليوم الثلاثاء، حيث تتواصل المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي، وفدان رفيعا المستوى من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة المفاوضات الروسية الأمريكية، بشأن مقترح وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن بحثت الجولة الثالثة من المفاوضات الأمريكية - الروسية والأمريكية - الأوكرانية، في الرياض، أمس الاثنين، في لقاءين منفصلين، جوانب فنية، شملت حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، ومصير الأطفال الأوكرانيين المختطفين، ووقفًا جزئيًا لإطلاق النار.