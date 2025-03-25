اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارًا على اغلب الانحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد و طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغري 18 درجة.