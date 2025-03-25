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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشيخ زايد

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي شخصين مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وجرة نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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