مصرع وإصابة 13 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن انفجار إطار السيارة واختلال عجلة القيادة كانا السبب وراء انقلاب ميكروباص في منطقة البدرشين، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وانقلبت السيارة نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.