زهرة "أوركيد مصاص الدماء" تتفتح في حديقة النباتات الطبية بموسكو

أعلن المكتب الإعلامي لحديقة النباتات بموسكو أن زهرة الأوركيد "مصاص الدماء" الفريدة من نوعها أزهرت في "حديقة النباتات الطبية، وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي.

كشفت زهرة دراكولا فامبيرا الفريدة عن أنيابها في موسكو وهي إحدى أكثر زهور الأوركيد غموضا في العالم واسمها يعبر عن شكلها تماما، وهى تشبه وجه خفاش بأنياب حادة والأوردة الأرجوانية الداكنة على بتلاتها تشبه قطرات الدم.

ويذكر أن موطن هذا النوع من زهور الأوركيد هو الغابات الضبابية في الإكوادور حيث ينمو على ارتفاع يتراوح بين 1800 و2200 متر.

وقد وصف هذا النوع لأول مرة في عام 1978 واسمه لا يشير فقط إلى مصاصي الدماء، بل وإلى الكلمة اللاتينية "تنين".

ويعتبر الأوركيد من نوع دراكولا ذات قيمة كبيرة، وهو مطلوب بين هواة جمع زهور الأوركيد من جميع أنحاء العالم، وتضم حديقة النباتات الطبية أكبر مجموعة من أوركيد دراكولا في روسيا.