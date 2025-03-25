ورشة فنية بـ"سياحة وفنادق" قناة السويس استعدادًا للأسبوع البيئي بالجامعة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، ورشة فنية بكلية السياحة والفنادق، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق فعاليات الأسبوع البيئي المزمع عقده بالكلية خلال الفترة من الأحد 6 أبريل وحتى الخميس 10 أبريل 2025.

أقيمت الورشة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة سمر محمد مصلح، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاءت هذه الورشة انطلاقًا من أهمية الورش الفنية في توفير فرص الدعم الحقيقي لطلاب وخريجي الكلية والمجتمع المحيط، واستثمار مواهبهم الإبداعية بأسلوب احترافي.

وقد تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة "الفن والحياة"، حيث قام الفنان الدكتور مصطفى غنيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بتقديم الورشة وتعريف المشاركين بأنواع الألوان المختلفة واستخداماتها، إضافة إلى كيفية تركيبها، وأنواع الفرش المستخدمة في الرسم، والتقنيات الفنية المختلفة.

كما تضمنت تطبيقا عمليا تمثل في رسم لوحة فنية تعبر عن الطبيعة الخلابة والبيئة باستخدام الألوان الأكريليك، ليتم عرضها ضمن فعاليات الأسبوع البيئي.

في ختام الورشة، قدمت الدكتورة سمر محمد مصلح خالص الشكر والتقدير للفنان الدكتور مصطفى غنيم على جهوده في تدريب الطلاب، وإسهامه في فعاليات الأسبوع البيئي، من خلال مشاركته في الرسم على جدران مبنى الكلية برسومات تعبر عن هوية الكلية، مؤكدةً أن مثل هذه المبادرات تسهم في إثراء الحس الفني لدى الطلاب وتعزز من ارتباطهم بالمجتمع والبيئة المحيطة.