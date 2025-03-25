"متحدث الحوثيين" يعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بصواريخ فرط صوت

الثلاثاء 25/مارس/2025 - 10:01 ص

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن القوة الصاروخية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخين باليستيين أحدهما: "ذو الفقار" والآخر "فلسطين 2" الفرط صوتي.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان له فجر اليوم الثلاثاء، أن العملية حققت هدفها بنجاح، وفقا لما ذكرته فضائية الغد.

وأضاف أنه ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا، وردا على ارتكابه المجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عددا من القطع الحربية المعادية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة، استمر ساعات عدة، وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان العدو يحضر لتنفيذه ضد بلدنا.