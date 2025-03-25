وزير الري يتابع الموقف المائي بمحافظة الفيوم.. صور

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الموقف المائي وحالة الري بنطاق محافظة الفيوم، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.

وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائى بالمحافظة، ومساحات الأراضي المخدومة بشبكات الصرف المغطي بمساحة 276 ألف فدان، ومساحات الأراضي المخدومة بالمساقي المطورة والبالغة 29 ألف فدان، وموقف تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظة بإجمالى 141 رابطة، استعراض جهود الوزارة خلال العامين الماضيين لتحسين نوعية المياه ببحيرة قارون والتي أدت لتحسن نوعية المياة بالبحيرة وهو ما انعكس إيجابيا على أعمال الصيد بالبحيرة.

كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف بالمحافظة بإجمالي (1800) أمر تطهير للترع و(643) أمر تطهير للمصارف، وموقف تسجيل بيانات التطهيرات على منظومة تطهيرات الترع والمصارف، وموقف التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين حيث تم تطهير 4230 كيلومترا من المساقى حتى تاريخه، وموقف تأهيل الترع بالمحافظة بإجمالي 18p كيلومترا حتى تاريخه، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع بمحافظة الفيوم بإجمالى 132 بوابة على الترع حيث يجري صيانة (2) بوابة حاليا وباقي البوابات تعمل بحالة حسنة، وموقف الإعداد لتنفيذ عملية احلال وتجديد سحارة الحيار على مصرف البطس ك 21 بالدفع النفقى الهيدروليكى ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية" حيث يجرى حاليا اتخاذ اللازم لإعداد موقع العملية ومراجعة التصميمات والرسومات للعملية، وموقف إزالة التعديات بالمحافظة خلال الموجة (24) و(25) للإزالات بإجمالي (77) إزالة، وموقف متابعة استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة.

واستعرض الدكتور سويلم أيضا موقف التعامل مع النقاط الساخنة بالمحافظة وما تم اتخاذه من إجراءات من أجهزة الري بالمحافظة لتحسين حالة الري بهذه المواقع قبل فترة أقصى الاحتياجات مثل البدء في تنفيذ شبكة المصارف الزراعية بمنطقة قوته، وطرح عملية تأهيل مجرى محطة القاطع، وطرح عملية تأهيل حوض المص لمحطة البطس القديمة، وتغيير موقع الهدار على بحر الفلاحة لتحسين حالة الري، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على بحر الملعب، وطرح عقد لتشغيل وصيانة محطات الرفع بنظام الخلط الوسيط المغذية لترع بحر الحبار والجمهورية وبحر راجح وابو دنقاش وبحر الأوسية، وتنفيذ شبك أعشاب وصاولات أمام عدد من السحارات، وطرح عمليات لرفع كفاءة واحلال وتجديد وحدات الطوارئ ومولدات الديزل بمحطات القاطع الشرقي والقاطع الغربي وبطس سعيد، وطرح عملية إحلال وتجديد محطة كوم اوشيم واستبدال وحدات الديزل بوحدات تعمل بالكهرباء.

كما تم استعراض خطة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وإعادة توزيع القوى البشرية بين الإدارات المختلفة بمحافظة الفيوم، وأيضا إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى، وموقف حصر المساحات والأراضي المميزة المملوكة للوزارة ومقترحات استثماراتها، وموقف السكن الإداري وحالة المباني الإدارية التابعة لوزارة الري بالفيوم، وموقف صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين بالفيوم.

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