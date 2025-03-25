مرجيحة تنهي حياة طفل خنقًا في الواحات

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة طفل مشنوقًا داخل منزله بدائرة القسم أن الطفل أثناء لهوه بالمرجيحة شنق نفسه بالخطأ ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بأنه أثناء لهوه بالمرجيحة شنق نفسه بالخطأ ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.