بسبب نتيجة امتحانات الترم الأول.. طالب جامعي ينهي حياته في الهرم

أقدم طالب جامعي على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية عقب رسوبه في امتحانات الفصل الدراسي الأول وظهور النتيجة بمنطقة الهرم بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرته أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية عقب رسوبه في امتحانات الفصل الدراسي الأول، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.