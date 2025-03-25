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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى منزله في الحوامدية

ارشيفيه
ارشيفيه
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كواليس وفاة طفل 3 سنوات إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بمنطقة الحوامدية، حيث تبين أن المتوفي اختل توازنه أثناء اللهو.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طفل من علو بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط طفل 3 سنوات من أعلى سطح منزله أثناء اللهو، مما تسبب فى مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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