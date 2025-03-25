فقدان الوزن المفاجئ.. علامة تحذيرية تشير إلى إصابتك بأمراض خطيرة

كشف الطبيب البريطاني ديفيد كافنا، أخصائي الغدد الصماء، أن الانخفاض السريع والمفاجئ في الوزن قد يكون إشارة إلى الإصابة بأمراض خطيرة، مثل السكري وأمراض الغدة الدرقية، وفقًا لما نشرته مجلة mail.ru.

وأوضح الطبيب أن فقدان الوزن المفاجئ قد يكون من أعراض السكري من النوع الأول، حيث يعاني المرضى من نقص أو توقف إنتاج الأنسولين، مما يمنع الخلايا من استخدام الغلوكوز كمصدر للطاقة، وهذا يدفع الجسم إلى حرق الدهون والأنسجة العضلية لتعويض الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

وأضاف أن مرضى السكري من النوع الأول قد يعانون أيضًا من زيادة التبول بسبب محاولة الجسم التخلص من الغلوكوز الزائد، مما يؤدي إلى فقدان السوائل وتفاقم انخفاض الوزن.

من ناحية أخرى، أوضح الطبيب أن فرط نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إلى تسريع عمليات التمثيل الغذائي، مما يسبب فقدان الوزن رغم زيادة الشهية، وتشمل الأعراض المصاحبة لهذه الحالة تسرّع ضربات القلب، رعشة في اليدين، الغثيان، الإسهال، والتعب المزمن.