ارتفاع أسعار الذهب يثير القلق بشأن الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وفقا لما نشرته مجلة رويترز.

ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.19% إلى 3049.70 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 3016.50 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال استراتيجي السوق "في آي جي" ييب جون رونغ: لا يزال هناك عدم يقين بشأن مدى ونطاق الرسوم الجمركية المتبادلة القادمة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، يواصل الذهب العثور على بعض الدعم كتحوط ضد المفاجآت المحتملة.