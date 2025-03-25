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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القابضة للمياه تعلن استمرار خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع خلال عيد الفطر

عداد مياه
عداد مياه
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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع، مع ضرورة تحديث بيانات العداد من خلال الشحن تجنبا لقطع المياه أثناء الإجازات أو العطلات الرسمية.

وأوضحت، أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فوري أو خالص.

وأشارت إلى إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الفطر المبارك تحت كود 575، وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم، ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان.  

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن.

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