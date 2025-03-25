وزير العمل يوجه بتوفير وظيفة لمواطن من ذوي الهمم في المنيا.. وإحالة مسئول للتحقيق

وجه وزير العمل، محمد جبران، بتوفير فرصة عمل لمواطن من ذوي الهمم في محافظة المنيا، بعد تعرضه لسوء معاملة من قبل مدير مكتب تشغيل العدوة، الذي تمت إحالته إلى الشئون القانونية للتحقيق بتهمة الإهمال والتعامل غير اللائق.

وأكدت د. ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الوزير تواصل معها هاتفيًا، رغم أن يوم الجمعة عطلة رسمية، ووجهها بسرعة إيجاد وظيفة للمواطن أسامة رشاد محمد (كفيف)، وبالفعل تم تعيينه في شركة ملابس.

كما شدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير مكتب التشغيل بسبب غيابه عن العمل خلال أوقات الدوام الرسمية وسوء معاملته للمواطن.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضمان حقوق المواطنين، خاصة ذوي الهمم، وعدم التهاون مع أي موظف لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب.