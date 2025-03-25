افتتاح مشروعات تطويرية وخدمية بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر الأسبق، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتورة سهير حمدي ربيع نائب رئيس الجامعة الأسبق وأعضاء مجلس الجامعة، وعدد من القيادات الإدارية أعمال التطوير بمبنى رئاسة الجامعة، والذي تضمن تطوير الطابق السفلي ورفع كفاءته لتجميع ونقل باقي الإدارات المركزية بمبنى رئاسة الجامعة، كذلك أعمال تطوير الجزء المحيط وساحة استراحة انتظار للعاملين، دورات المياه بالمبنى بعد تطويرها، وتشغيل نظام إنذار الحريق.

وكذلك تم افتتاح سور مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي لعزل المستشفى ويضم (2) بوابة رئيسية وباب جانبي للأفراد، ويعد جزء مهم من البنية التحتية للمستشفى ويوفر حماية للمرضى والمواطنين ويمنع الوصول غير المصرح به من وإلى المستشفى مما يساهم في تحسين الأمن الداخلي، وكذلك افتتاح ميدان الجامعة والذي يضم عمود روماني بتاج "كورنثي" وقاعدته بها لوحة تاريخ الجامعة منذ الإنشاء وأسماء رؤساء الجامعة منذ نشأتها، كما تضم القاعدة لوحتين في اتجاهين مختلفين كل لوحة بها شعار الجامعة الجديد باسم جامعة قنا، ولوحة رابعة تحمل اسم الميدان والمنفذون من كلية الآثار بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إلى أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتحسين بيئة العمل لكافة منسوبي الجامعة، ولضرورة توافر البنية التحتية المتكاملة والجاذبة، حيث إنها من أساسيات جودة العملية التعليمية، مضيفا أن الدور الأرضي يضم 23 غرفة مقسمة إلى إدارات عامة تتبعها إداراتها الفرعية، مثل قطاع شئون البيئة، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الإدارة العامة للشئون الإدارية، إدارة التعاقدات، الموارد البشرية وغيرها من الإدارات بالإضافة إلى غرفة استراحة، كافيتريا، مصلى رجال، ومصلى سيدات.