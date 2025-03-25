بحضور محافظ قنا.. أمسية رمضانية بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الأمسية الرمضانية التي أقيمت بدار المناسبات بمقر الجامعة بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر الأسبق، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور سهير حمدى ربيع نائب رئيس الجامعة الأسبق وعمداء ووكلاء الكليات وطروب طلبة أمين الجامعة وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

وأعرب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة جنوب الوادي، والتي لا تدخر جهدا في المشاركة الداعمة لمحافظة قنا في كافة المجالات والفعاليات وبخاصة في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات العلمية التي تحتاج إليها المحافظة والمجتمع المحيط.

ورحب الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى بمحافظ قنا.

كما وجه التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المعظم وأشاد بمواهب الطلاب وإبداعاتهم، مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة داعمة للمواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الأمسية تعتبر فرصة للتواصل والتعاون بين أعضاء الجامعة وتعزيز الروح الدينية فى المجتمع.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعى.

بدأت الأمسية بتلاوة قرآنية للدكتور محمد عطية الرزيقى.

وتضمن برنامج الأمسية عددا من الفقرات الفنية لفريق كورال الجامعة تضمنت عددا من الأغاني والأناشيد الدينية تدريب الدكتورة إيناس كمال عمارة وقيادة الدكتور كمال الدين حسين وإشراف الدكتورة ريهام محمد العريان مدير إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ونجوى أبو الوفا إداري الفريق.