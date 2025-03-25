تجديد حبس المتهمين بسرقة محل مجوهرات في القطامية

أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس المتهمين بسرقة 15 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالقطامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من مسؤولي مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة بالاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت (15 كيلوجراما) مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار، وذلك حال استعداد عاملي المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة (7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط (6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع")، والعثور على (2 سيارة – بندقيتين "آلية، خرطوش" المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.