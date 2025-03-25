سوريا.. غارات إسرائيلية تستهدف مطار تدمر العسكري ومواقع محيطة في حمص

الثلاثاء 25/مارس/2025 - 05:47 ص

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، مستهدفة مواقع عسكرية حساسة.

وأفادت مصادر محلية سورية بأن الغارات استهدفت برج المراقبة داخل المطار ومخازن أسلحة، إلى جانب منطقة التليلة شرق تدمر والقصر القطري غرب المدينة، ما أسفر عن إصابة عنصرين من "الفرقة 42" التابعة للجيش السوري.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أربع غارات على الأقل، مستهدفًا المطار الذي يضم قوات أمنية من السلطات السورية، مشيرًا إلى استنفار أمني في المدينة عقب الهجوم.

وأوضحت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن الغارات شملت منطقة البساتين والمطار العسكري ومحطة استراحة في محيط تدمر، بالإضافة إلى استهداف مطار "T4" شرق حمص في غارة أخرى.