وزير الكهرباء يوافق على زيادة منحة العيد للعاملين إلى 1500 جنيه

وافق الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد دراسة طلب النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد زيادة منحة العيد للعاملين بقطاع الكهرباء بالكامل. وتم رفع قيمة المنحة من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه لجميع العاملين.

وجهت النقابة العامة للمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، الشكر والتقدير، للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على استجابته لطلب العاملين ونقابة العاملين بالمرافق، بزيادة منحتي عيد الفطر والأضحى للعاملين بقطاع الكهرباء لمواجهة الأعباء الاقتصادية للعاملين، وحتى يتمكنوا من الوفاء بمتطلباتهم ومتطلبات أسرهم المعيشية.

وأكد "فؤاد" على ثقة النقابة العامة والعاملين في قدرة الدكتور محمود عصمت على إحداث طفرة هائلة ونقلة نوعية بما ينتهجه من سياسات رشيدة تعظم الاستفادة من قدرات قطاع الكهرباء لخدمة جموع المواطنين بكافة ربوع الجمهورية، وتنعكس بالرخاء والازدهار على العاملين وأسرهم، وبما لمسه من حرصه واهتمامه الجاد بالتواجد بين العاملين ورغبته الحقيقية في تحسين مستواهم المعيشي.

جاء ذلك عقب موافقة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد دراسة طلب النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد زيادة منحة العيد للعاملين بالقطاع بالكامل، وتم رفع قيمة المنحة من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه لجميع العاملين.

ووجه "وزير الكهرباء" شركات النقل والتوزيع والإنتاج التابعين للوزارة بصرف منحة العيد للعاملين بالقطاع بدًا من اليوم الثلاثاء وحتى غدًا الأربعاء، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.