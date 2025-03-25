تعرف على طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وأرخص الطرق

بسكويت العيد هو من الحلويات التقليدية التي يتم تحضيرها في المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد والاعياد الدينية. إليك طريقة عمل بسكويت العيد:
المكونات
- 2 كوب من الدقيق
- 1/2 كوب من السكر
- 1/4 كوب من السمن المذوب
- 1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح
- 1/2 كوب من الماء
- 1 بيضة
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا
- سمسم أو مكسرات للحشو (اختياري)
الطريقة
1. *تحضير الخليط الجاف*: في وعاء كبير، اخلط الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح.
2. *تحضير الخليط الرطب*: في وعاء آخر، اخلط السمن المذوب والماء والبيضة والفانيليا.
3. *خلط المكونات*: أضف الخليط الرطب إلى الخليط الجاف واخلط حتى يتكون عجينة ملساء.
*تحضير البسكويت*: قسم العجينة إلى قطع صغيرة وافردها إلى شكل بسكويت. إذا كنت ترغب في الحشو، ضع سمسمًا أو مكسرات في منتصف كل قطعة ثم أغلقها.
5. *الخبز*: اخبز البسكويت في فرن محمى على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.
6. *التقديم*: قدم البسكويت ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة.
النصائح
- استخدم دقيقًا عالي الجودة لتحقيق نكهة أفضل.
- لا تفرك العجينة كثيرًا حتى لا تصبح صلبة.
- يمكنك تزيين البسكويت بالسكر أو المكسرات قبل الخبز.
- يمكنك تخزين البسكويت في حاوية محكمة الإغلاق لمدة تصل إلى 5 أيام.