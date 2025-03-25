تعرف على أسهل وأفضل طريقة لعمل كعك العيد

كعك العيد هو من الحلويات التقليدية التي يتم تحضيرها في المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد والاعياد الدينية. إليك طريقة عمل كعك العيد:
المكونات
- 2 كوب من الدقيق
- 1/2 كوب من السكر
- 1/4 كوب من السمن المذوب
- 1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح
- 1/2 كوب من الماء
- 1 بيضة
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا
- سمسم أو مكسرات للحشو (اختياري)
الطريقة
1. تحضير الخليط الجاف: في وعاء كبير، اخلط الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح.
2. تحضير الخليط الرطب: في وعاء آخر، اخلط السمن المذوب والماء والبيضة والفانيليا.
3.خلط المكونات: أضف الخليط الرطب إلى الخليط الجاف واخلط حتى يتكون عجينة ملساء.
4. تحضير الكعك: قسم العجينة إلى قطع صغيرة وافردها إلى شكل كعك. إذا كنت ترغب في الحشو، ضع سمسمًا أو مكسرات في منتصف كل قطعة ثم أغلقها.
5. الخبز: اخبز الكعك في فرن محمى على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.
6. التقديم: قدم الكعك ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة.
النصائح
- استخدم دقيقًا عالي الجودة لتحقيق نكهة أفضل.
- لا تفرك العجينة كثيرًا حتى لا تصبح صلبة.
- يمكنك تزيين الكعك بالسكر أو المكسرات قبل الخبز.
- يمكنك تخزين الكعك في حاوية محكمة الإغلاق لمدة تصل إلى 5 أيام.