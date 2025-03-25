ماسك يكشف عن تهديدات بالقتل يتعرض لها موظفو وزارته يوميا

أعلن رئيس قسم كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) إيلون ماسك أن موظفي قسمه يتعرضون يوميا لتهديدات بالانتقام بسبب عملهم.

وقال ماسك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "أود فقط أن أشكر فريق DOGE الذي يتلقى تهديدات يومية بالانتقام، بينما هم فقط يحاولون العمل لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين والشعب الأمريكي".

وأضاف: "يتم تهديدهم بالانتقام ويتعرضون للهجوم، رغم أن العديد منهم مجرد شباب يحاولون المساعدة. إنهم موهوبون جدا، وبدلا من هذا العمل كان يمكنهم كسب ملايين الدولارات سنويا، لكنهم يختارون القدوم إلى هنا".

يذكر أن قسم DOGE تم إنشاؤه بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف "خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وكان المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد صرح سابقا بأن قسم كفاءة الإدارة الحكومية كشف عن نفقات "صادمة" للحكومة الأمريكية تمت دون الحصول على إذن من الكونجرس.

وأعلن ماسك أن إدارة ترامب تقوم بتقليص عدد الموظفين الحكوميين بهدف تحويل الناس إلى القطاع الخاص. كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي طلب من الوكالات الفيدرالية في البلاد فصل معظم الموظفين الذين هم قيد الاختبار.