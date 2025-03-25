مصرع طفلة وإصابة آخرين إثر تدافع في المسجد العتيق بالأقصر أثناء صلاة التهجد

شهد المسجد العتيق بمنطقة العوامية في محافظة الأقصر، فجر اليوم الثلاثاء، حالة من الذعر والهلع بين المصلين أثناء أداء صلاة التهجد، وذلك إثر تصاعد دخان من أحد الأحواش المجاورة للمسجد.

وذكر شهود عيان أن الدخان المتصاعد شوهد من قبل بعض السيدات أثناء الصلاة، مما دفعهن للاعتقاد بوجود حريق داخل المسجد، وقد تسبب هذا الاعتقاد الخاطئ في حالة من التدافع الشديد بين السيدات اللاتي حاولن الهروب من المسجد خوفًا على حياتهن.

ونتج عن حالة التدافع المؤسفة وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة عدد آخر من السيدات بحالات إغماء واختناق وإصابات طفيفة نتيجة التزاحم.

وعلى الفور، استجابت هيئة الإسعاف المصرية للبلاغ، وقامت بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم. كما توجهت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وبعد الفحص والمعاينة، تأكدت الجهات الأمنية أنه لا يوجد أي حريق داخل المسجد، وأن الدخان المتصاعد كان ناتجًا عن حرق مخلفات في أحد الأحواش المجاورة، وهو ما أدى إلى هذا الذعر المؤسف.

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