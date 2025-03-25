زاخاروفا: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في السعودية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيكشف عن بعض جوانب المحادثات الروسية الأمريكية حول التسوية الأوكرانية التي جرت في السعودية.

وأوضحت زاخاروفا أن الوزير سيتحدث عن ذلك اليوم الثلاثاء في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي.

يذكر أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي جرت في الرياض يوم الاثنين واستمرت نحو 12 ساعة، وانتهت دون صدور أي بيان مشترك أو أي حديث للجانبين مع وسائل الإعلام.

ويضم الوفد الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفدرالي سيرغي بيسيدا.

وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أثناء المكالمة الهاتفية بينهما يوم 18 مارس.