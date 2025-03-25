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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أمريكي: نشهد تقدما في محادثات الرياض حول أوكرانيا

محادثات الرياض
محادثات الرياض
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أعلن مسؤول في البيت الأبيض عن إحراز "تقدم" في المباحثات حول التسوية الأوكرانية التي جرت في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، في حديث لوكالة "رويترز" يوم الاثنين، إن هناك "إعلانا إيجابيا" مرتقبا في القريب العاجل بشأن المحادثات.

ونقلت "رويترز" عن مصدر روسي قوله إن مسودة البيان الختامي للمباحثات الروسية الأمريكية في الرياض التي جرت يوم الاثنين، تم إرسالها إلى كل من موسكو وواشنطن للموافقة عليها، وإن الجانبين يعتزمان نشر البيان يوم الثلاثاء.

يذكر أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض استمرت نحو 12 ساعة، وانتهت دون صدور أي بيان مشترك أو أي حديث للجانبين مع وسائل الإعلام.

وأعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيتحدث عن "بعض جوانب" المحادثات في مقابلة صحفية يوم الثلاثاء.

وقبل ذلك أجرى الوفد الأمريكي مباحثات مع الوفد الأوكراني، لم يتم إصدار أي بيان في ختامها.

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