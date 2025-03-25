بوجلبان يمنح الفريق يومين راحة سلبية قبل مواجهة سيمبا التنزاني

قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الخميس المقبل، على ستاد الكلية الحربية وذلك استعدادًا لمباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء، الموافق الثاني من أبريل المقبل، على ستاد السويس الجديد.

كان المصري قد خاض، مساء الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب مباراته بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي جمعته بنظيره فريق البنك الأهلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية من مباراتين فقط جمعتاه بفريقي زد والبنك الأهلي وانتهيتا بنتيجة واحدة وهي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.