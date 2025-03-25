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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلطات كولورادو تقرر إزالة صورة ترامب التي أثارت غضبه

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قرر المشرعون في ولاية كولورادو الأمريكية إزالة صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مبنى كابيتول الولاية بعد انتقادات شديدة من ترامب للصورة والفنانة التي رسمتها.

ووقع الديمقراطيون في مجلس النواب لولاية كولورادو على رسالة تدعو لإزالة الصورة بطلب من النواب الجمهوريين في المجلس التشريعي المحلي.

ومن المتوقع أن يطلب الجمهوريون صورة جديدة يراد منها أن تظهر "التشابه الحديث" مع شخصية ترامب.

ويأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس دونالد ترامب انتقادات للصورة التي قال إنها "تشوهه بشكل متعمد"، وللفنانة سارا بوردمان التي رسمتها بعد أن أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الأولى.

وكانت الصورة موجودة داخل مبنى كابيتول ولاية كولورادو بمدينة دينفر منذ عام 2019، حيث كانت معروضة إلى جانب صور الرؤساء الأمريكيين الآخرين.

سلطات كولورادو إزالة صورة أثارت غضبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب