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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هيجسيث ينفي مشاركة خطط عسكرية في محادثة سيجنال التي انضم إليها صحفي بالخطأ

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
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أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الخطط العسكرية لم تُرسل أبدًا في المحادثة الجماعية على تطبيق "سيجنال"، التي انضم إليها صحفي عن طريق الخطأ، نافيًا صحة التقرير الذي نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" حول الحادثة.

قال هيجسيث في حديثه للصحفيين بعد وصوله إلى هاواي يوم الاثنين: "لم يرسل أحد خططًا عسكرية في هذه الرسائل."

كما وصف رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، الصحفي جيفري غولدبرغ، بأنه: "صحفي مخادع وسيئ السمعة، وقد اتخذ من نشر الأكاذيب مهنة له مرارًا وتكرارًا."

وعند سؤاله عن الواقعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعلم شيئًا عنها، بينما أكد البيت الأبيض أن إضافة الصحفي كانت خطأً غير مقصود.

أثارت القضية جدلًا واسعًا في الكونغرس الأمريكي، حيث طالب أعضاء في الكونغرس بإجراء تحقيق شامل و"معاقبة المسؤولين الأمنيين القوميين المتورطين في هذا الخطأ"، مشيرين إلى أن "هذا خرق صارخ للأمن القومي ويجب أن تسقط الرؤوس".

كما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر نظيره الجمهوري جون ثون إلى التعاون لإجراء "تحقيق كامل" في الحادثة، وسط ضغوط متزايدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خطط عسكرية محادثة سيجنال صحفي