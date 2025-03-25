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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون يعلنون قصف مطار بن جوريون بصواريخ باليستية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، فجر اليوم الثلاثاء، عن استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخين باليستيين من طراز "ذو الفقار" و"فلسطين 2".

 كما أشار إلى اشتباك قوات الجماعة مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع البحرية في البحر الأحمر، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأكد سريع أن العمليات العسكرية للجماعة مستمرة ضد الأهداف الإسرائيلية، مشددًا على أنها تأتي في إطار منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف العمق الإسرائيلي، حتى يتم إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

فلسطين إسرائيل اليمن قصف حوثي مطار بن غوريون