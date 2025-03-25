الحوثيون يعلنون قصف مطار بن جوريون بصواريخ باليستية

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، فجر اليوم الثلاثاء، عن استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخين باليستيين من طراز "ذو الفقار" و"فلسطين 2".

كما أشار إلى اشتباك قوات الجماعة مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع البحرية في البحر الأحمر، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأكد سريع أن العمليات العسكرية للجماعة مستمرة ضد الأهداف الإسرائيلية، مشددًا على أنها تأتي في إطار منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف العمق الإسرائيلي، حتى يتم إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.