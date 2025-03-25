اللهم تقبل منا دعاء ليلة رمضان الـ25 بالقرآن الكريم 2025

تقدم "البوابة نيوز" أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك، بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم، راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اعتقنا من النار، يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، يا رب.

اللهم اجعل ثوابك الأكبر لنا على صيامنا، وصلاتنا، وقيامنا، وتهجدنا، واعتكافنا، وإطعامنا، وذكرنا، وزكاتنا، وصدقاتنا، وجهاد أنفسنا في البعد عن كل ما يغضبك، يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد، وسلم وبارك عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم ( ۞إِلَيۡهِ يُرَدُّ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِۚ وَمَا تَخۡرُجُ مِن ثَمَرَٰتٖ مِّنۡ أَكۡمَامِهَا وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلۡمِهِۦۚ وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ أَيۡنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّـٰكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٖ (47) وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَدۡعُونَ مِن قَبۡلُۖ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٖ (48) لَّا يَسۡـَٔمُ ٱلۡإِنسَٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلۡخَيۡرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَـُٔوسٞ قَنُوطٞ (49) ) صدق الله العظيم.

اللهم يا عالم الساعة يا جامع الناس وباعث الارواح فى العظام وهى رميم يوم تقوم الساعة ارحمنا واغفر لنا وبعفوك ارزقنا ورضاك نطلب يارب، اللهم بك نستغيت من ظلم الدنيا لنا يارب، اللهم يا شاهد وعالم وكاشف كل شىء عدلك بنا ورزقك ابعث لنا ولطفك بنا يا لطيف يارب، اللهم كن لنا ولا تكن علينا يوم تقوم الساعة لا اله الا انت وحدك لا شريك لك يارب، اللهم ارزقنا الامل فى الغد والبشرى فى الايام القادمة ولا تجعل اليأس يتسلل الى قلوبنا يارب،وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَلَئِنۡ أَذَقۡنَٰهُ رَحۡمَةٗ مِّنَّا مِنۢ بَعۡدِ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّجِعۡتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلۡحُسۡنَىٰۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنۡ عَذَابٍ غَلِيظٖ (50) وَإِذَآ أَنۡعَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ أَعۡرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٖ (51)) صدق الله العظيم.

اللهم أذقنا رحمتك يارب، اللهم اكشف عن البلاء والداء وكل ضر مسنا وانت السميع العليم البصير يارب، اللهم انا نؤمن بقيام الساعة يارب، اللهم لا تذيقنا عذاب غضبك على كل مذنب او عاصى يارب،اللهم انعم علينا بعفوك فى اواخر رمضان يارب، اللهم عمر ارواحنا وقلوبنا وعقولنا بالايمان بك يا الله، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم واعوانه وابناؤه واحفاده ووساوسهم وشرورهم يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِن كَانَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرۡتُم بِهِۦ مَنۡ أَضَلُّ مِمَّنۡ هُوَ فِي شِقَاقِۢ بَعِيدٖ (52) سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَلَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ (53) أَلَآ إِنَّهُمۡ فِي مِرۡيَةٖ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمۡۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءٖ مُّحِيطُۢ (54)) صدق الله العظيم.

اللهم نعوذ بكلماتك التامة من كل هامة لامة يارب، اللهم ارنا آياتك برضاك علينا يارب، اللهم يا قدير يا بصير يا سميع يا مجيب ارزقنا من اوسع الابواب رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فى اولادنا واحفادنا واهديهم الى حسن الخلق وحلو المعشر والايمان المعتدل ونعوذ بك من التطرف يارب، اللهم انصرنا على كل معتد آثيم يارب، اللهم اجعلنا رحماء نعطف على الصغار وكبار السن والضعفاء ونتصدق وننفق على الفقراء يارب وانصر الفلسطينيين على الاصهاينة يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ( حمٓ (1) عٓسٓقٓ (2) كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ (3) لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ (4) تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِن فَوۡقِهِنَّۚ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِمَن فِي ٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (5) وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيۡهِمۡ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٖ(6))صدق الله العظيم.

اللهم يا عزيز يا حكيم يا بار ياتواب نقى قلوبنا من الهموم والكرب يارب، اللهم سبحانك يا خالق السماوات العلى يارب العرش العظيم نستفغرك ونتوب اليك ونسبح بحمدك انت الولى وانت الحافظ وانت الوكيل يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَا وَتُنذِرَ يَوۡمَ ٱلۡجَمۡعِ لَا رَيۡبَ فِيهِۚ فَرِيقٞ فِي ٱلۡجَنَّةِ وَفَرِيقٞ فِي ٱلسَّعِيرِ (7) وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن يُدۡخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحۡمَتِهِۦۚ وَٱلظَّـٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ ( 8 ) أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡوَلِيُّ وَهُوَ يُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ (9) وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ (10)) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها، ووحد صف الأزهر والكنيسة يارب، اللهم احفظ مصر وأرضها وحدودها وارض سينا يارب،اللهم احفظ أطفال مصر يارب، اللهم احفظ شباب مصر يارب، اللهم احفظ مصر ونسائها ورجالها وعمالها والفلاحين والشيوخ يارب، اللهم احفظ مصر ومؤسساتها ومزارعها ومصانعها وخيراتها ومواردها وسماءها ومياهها وكل دابة على ارض مصر يارب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.