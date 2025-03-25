اليوم.. وفد أوكراني يلتقي الفريق الأمريكي في الرياض لبحث الدعم العسكري والاقتصادي

يجتمع وفد أوكراني، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة آخر مستجدات النزاع مع روسيا واستكشاف سبل تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لكييف، وفقًا لما أوردته هيئة البث الأوكرانية.

ويضم الوفد الأوكراني مستشار الأمن القومي الأوكراني وعددًا من الخبراء في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية، بينما يشارك من الجانب الأمريكي مسؤولون من وزارة الخارجية والبنتاجون. وتتناول المباحثات تعزيز المساعدات العسكرية والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الصراع.

وتأتي هذه المحادثات ضمن جهود دبلوماسية أوسع تقودها واشنطن، حيث سبق أن التقى الوفد الأمريكي بمسؤولين روس في الرياض لمناقشة إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في البحر الأسود.