محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات والفائزين برحلات العمرة

شارك الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء في حفل إفطار "مائدة وطن واحد"، الذى نظمه حزب مستقبل وطن في منطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، ومشايخ وعواقل المحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، وممثلي مختلف فئات المجتمع السيناوي.

وتقدم محافظ جنوب سيناء، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لمحافظة جنوب سيناء، ومشروعاتها التنموية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة.

وتضمن الحفل تسليم شيكات وشهادات لعدد 7 من أبناء المحافظة الفائزين برحلات عمرة من مدن طور سيناء، ورأس سدر، وأبورديس، وشرم الشيخ، ودهب. كما تم تكريم خمس أمهات مثاليات من مدن المحافظة، تقديرًا لدورهن الكبير في تربية الأجيال والمساهمة في بناء المجتمع.

كما تم تكريم أوائل الطلبة الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة، حيث حصدت مدينة أبورديس المركز الأول في المرحلة الابتدائية، فيما فازت مدينة رأس سدر بالمركز الأول في المرحلة الإعدادية.

و أعرب الدكتور خالد مبارك عن تقديره لجهود المتميزين من أمانات الحزب المختلفة، تقديرًا لدورهم في خدمة المجتمع. مؤكدا أن هذا الحفل يعكس روح الوحدة والتكافل التي تجمع بين جميع فئات المجتمع السيناوي، مشيرًا إلى أن تكريم هذه النماذج المشرفة يأتي في إطار تعزيز الروابط الاجتماعية وتقدير المساهمات الإيجابية في المجتمع، متمنيًا للجميع مزيدًا من التقدم والنجاح.