استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

الثلاثاء 25/مارس/2025 - 01:19 ص

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة حمد غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، غالبيتهم أطفال.

ومساء الاثنين، استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد وقت قصير من إصدار الاحتلال "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في البلدة، وبلدتي بيت حانون وجباليا.

وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة، وإصابة 10 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عليان في بيت لاهيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة "السلام" شرق جباليا شمال القطاع، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة "مصبح" شمال مدينة رفح جنوبا.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ فجر الاثنين إلى أكثر من 60 شهيدا.

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس الجاري، استشهد أكثر من 730 مواطنا وأصيب نحو 1400 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وسط قصف طائرات الاحتلال الحربية ومسيّراته ومدفعيته للمنازل والمنشآت والمستشفيات وخيام النازحين والمركبات وتجمعات المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.