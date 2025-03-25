ads
الثلاثاء 25 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يرد على تقرير "ذا أتلانتيك": لا أعرف شيئًا عن ذلك

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" بشأن استخدام كبار مسؤولي إدارته تطبيق "سيجنال" المشفر لمناقشة خطط سرية لضرب الحوثيين في اليمن، قائلًا: "لا أعرف شيئًا عن ذلك. لست من معجبي مجلة أتلانتيك".

جاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ردًا على تساؤلات حول تقرير المجلة، الذي كشف عن محادثات أجراها مسؤولو الأمن القومي في إدارته عبر التطبيق، تضمنت تفاصيل حساسة حول أهداف الضربات الجوية وتوقيتها. كما أشار التقرير إلى أن رئيس تحرير المجلة، جيفري جولدبرج، قد أُضيف إلى المحادثة عن طريق الخطأ، وفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأثار التقرير جدلًا واسعًا بشأن تداول معلومات أمنية حساسة عبر تطبيقات مشفرة، مما دفع بعض المراقبين إلى التساؤل عن احتمالية خرق القواعد الفيدرالية المتعلقة بحماية المعلومات المصنفة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب، بريان هيوز، صحة المحادثة، لكنه رفض الإفصاح عمّا إذا كانت تلك المراسلات تنتهك القوانين الفيدرالية، موضحًا أن المجلس يراجع كيفية إضافة الرقم عن طريق الخطأ إلى المحادثة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذا أتلانتيك تطبيق سيجنال الحوثيين اليمن