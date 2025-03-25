وفد طلابي من الوافدين بجامعة المنوفية يشارك في حفل الإفطار السنوي الوافدين

شارك وفد طلابي من الوافدين بجامعة المنوفية، برفقة الدكتور محمد لطفي زكي، المنسق التنفيذي العام للوافدين بالجامعة، في حفل الإفطار الرمضاني السنوي للوافدين، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة علي حسن، منسق العلاقات الدولية بالجامعة.

وذلك بدعوة من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية للوافدين، لحضور الإفطار السنوي للطلاب الوافدين.

وقد تميز الحفل بحفاوة استقبال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين، حيث أشاد بالدور الريادي لمصر في استقطاب الطلاب من مختلف الجنسيات، مؤكدًا على حرص الدولة على توفير كافة سبل الدعم لهم خلال رحلتهم التعليمية.

كما تناول الحفل عرضًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة المركزية للوافدين برئاسة الدكتور أحمد عبد الغني، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة الطلاب الدوليين ودمجهم في المجتمع الأكاديمي المصري.

وفي كلمته خلال الحفل، كشف وزير التعليم العالي عن عدد من المشروعات والإنجازات الجديدة التي تخطط لها الوزارة لخدمة الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ستنطلق قريبًا لتعزيز مكانة مصر كوجهة تعليمية متميزة على الخريطة العالمية.

كما رحب الوزير بوفد جامعة المنوفية واستمع إلي الطلاب الوافدين من دول الأردن وفلسطين والعراق الأشقاء للاطمئنان على سير العملية التعليمية والاجتماعية لهم.

وقد أعرب الوفد المشارك عن سعادته بهذه المشاركة، التي تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات المصرية والوزارة، وتأكيدًا على الجهود المشتركة لرعاية الطلاب الوافدين وتذليل أي تحديات قد تواجههم.

كما اعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من إدارة جامعة المنوفية ومكتب الوافدين بالجامعة من أجل تحقيق أفضل تجربة تعليمية برحاب الجامعة.