الكرملين: ليس لدينا أي خطط لتوقيع وثائق مع أمريكا بعد محادثات الرياض

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن مجموعتي الخبراء الروس والأمريكيين، اللتين اجتمعتا في وقت سابق من الاثنين في الرياض، لا تخطط لتوقيع أي وثائق في أعقاب المحادثات.

وقال بيسكوف لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "ليس من المخطط توقيع أي وثائق بين موسكو وواشنطن في أعقاب محادثات الرياض".

وبدأت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، صباح الإثنين، ويترأس الوفد الروسي جريجوري كاراسين، رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، وسيرجي بيسيدا، مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي، أما الوفد الأمريكي فيترأسه أندرو بيك، وهو مدير رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ومايكل أنطون، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية، ويشارك أيضًا مساعدا كيث كيلوغ، المبعوث الخاص لأوكرانيا، ومايك والتز، مستشار الأمن القومي.

وفي سياق متصل، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الموضوع الرئيسي للمشاورات هو استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود وفقًا لاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، تم التوصل إليه خلال محادثة هاتفية.