تكريم 150 فائزًا في مسابقة نادي العاشر من رمضان للقرآن الكريم

كرّم مجلس إدارة نادي الرواد الرياضي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس مدحت حسن شهاب، رئيس مجلس الإدارة، أمس الإثنين، 150 متسابقًا في مسابقة نادي الرواد الكبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك على المسرح الكبير بوسط النادي.

حضر الاحتفالية المهندس محمد نعمان أمين صندوق النادي، المهندس محمد الشرمة، المهندس محمد عبدالغفار، المستشار محمود تفاحة، أعضاء مجلس إدارة النادي، مدير إدارة أوقاف العاشر من رمضان، وعددا من علماء الأزهر الشريف.

وأكد المهندس مدحت شهاب، أن الاحتفالية بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة كلا من الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ثم ابتهالات، ثم تم تكريم الفائزين من حفظة القرآن الكريم.

وأوضح "شهاب" أن ذلك يأتي في إطار جهود نادي الرواد لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على تعزيز معرفتهم الدينية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة النادي للارتقاء بالمستوى التعليمي والديني، وغرس القيم الإسلامية السمحة وتعاليم القرآن الكريم في نفوس الأجيال الجديدة، ليتحلوا بالأخلاق الحميدة، وذلك تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

تكريم ١٥٠ متسابق في مسابقة نادي الرواد بالعاشر من رمضان للقرآن الكريم

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