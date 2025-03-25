مسؤول روسي: فريقا الخبراء الروسي والأمريكي يختتمان مشاوراتهما في الرياض

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين، بأن فرق الخبراء من روسيا والولايات المتحدة تختتم حاليا مشاوراتها في الرياض.

وأضاف كاراسين وهو أحد أعضاء الوفد الروسي في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء تاس أن "المفاوضات في طريقها إلى الانتهاء".

ويرأس الوفد الروسي جريجوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، وسيرجي بيسيدا، مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في حيت يضم الوفد الأمريكي مايكل أنطون، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى مساعدي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق، اليوم وكالة تاس بأنه لا توجد خطط لتوقيع أي وثائق في أعقاب المحادثات.