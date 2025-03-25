"تضامن المنيا" توزع كراسي متحركة لذوي الهمم في مغاغة

شارك الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا في حفل الإفطار الذي نظمته مؤسسة "لمسة حب"، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والذي جمع متحدي الإعاقة من مركزي مغاغة والعدوة، احتفاءً بشهر رمضان المبارك.



شهد الحفل حضور القس ناصر كتكوت، رئيس مجلس الكنائس الرسولية بمصر والنوا مجدي مالك وزين الاطناوي وسعودي عبد الرحمن ومحسن حتة الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة. وعلى هامش الفعاليات، أُقيم معرض للمشغولات اليدوية التي أبدعها أطفال من ذوي الهمم.



من جانبه، أوضح القس مينا البدري، الأمين العام لمؤسسة “لمسة حب”، أن الحفل يُقام سنويًا، وشمل هذا العام تقديم 1000 وجبة إفطار، بالإضافة إلى توزيع 25 كرسيًا متحركًا للأطفال والكبار من ذوي الهمم.

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