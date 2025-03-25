ads
الثلاثاء 25 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تضامن المنيا" توزع كراسي متحركة لذوي الهمم في مغاغة

بحضور نائب محافظ المنيا

توزيع كراسي متحركة
توزيع كراسي متحركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا في حفل الإفطار الذي نظمته مؤسسة "لمسة حب"، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والذي جمع متحدي الإعاقة من مركزي مغاغة والعدوة، احتفاءً بشهر رمضان المبارك.

شهد الحفل حضور القس ناصر كتكوت، رئيس مجلس الكنائس الرسولية بمصر والنوا مجدي مالك وزين الاطناوي وسعودي عبد الرحمن ومحسن حتة الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة. وعلى هامش الفعاليات، أُقيم معرض للمشغولات اليدوية التي أبدعها أطفال من ذوي الهمم.

من جانبه، أوضح القس مينا البدري، الأمين العام لمؤسسة “لمسة حب”، أن الحفل يُقام سنويًا، وشمل هذا العام تقديم 1000 وجبة إفطار، بالإضافة إلى توزيع 25 كرسيًا متحركًا للأطفال والكبار من ذوي الهمم.

FB_IMG_1742854331324
FB_IMG_1742854331324
FB_IMG_1742854327740
FB_IMG_1742854327740
FB_IMG_1742854309353
FB_IMG_1742854309353
FB_IMG_1742854318587
FB_IMG_1742854318587
FB_IMG_1742854299546
FB_IMG_1742854299546
FB_IMG_1742854296169
FB_IMG_1742854296169
FB_IMG_1742854293239
FB_IMG_1742854293239
FB_IMG_1742854284211
FB_IMG_1742854284211
FB_IMG_1742854281470
FB_IMG_1742854281470
FB_IMG_1742854273998
FB_IMG_1742854273998
FB_IMG_1742854277586
FB_IMG_1742854277586
FB_IMG_1742854270726
FB_IMG_1742854270726
FB_IMG_1742854267539
FB_IMG_1742854267539
الكنائس الرسولية القس ناصر كتكوت المنيا تضامن المنيا حزب مستقبل وطن شهر رمضان المبارك كراسي متحركة