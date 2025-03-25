زيلينسكي: يجب إجبار روسيا على السلام والضغط عليها لحين استعادة الأمن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن الحرب جاءت من روسيا، ويجب صدها ويتعين إجبارها على السلام والضغط عليها حتى استعادة الأمن.

وأضاف زيلينسكي،في خطابه المسائي عبر الفيديو نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية،: "لا تزال عملية الإنقاذ في سومي مستمرة، بمشاركة جميع الخدمات - هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية والشرطة الوطنية والفرق الطبية، وعمال المرافق لدينا- هناك العديد من الضحايا - حتى الآن، تم الابلاغ عن إصابة ما يقرب من 90 شخصا من بينهم 17 طفلا".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لكل من ساعد الضحايا وأنقذ أرواح الأوكرانيين.

وتابع زيلينسكي: "كل يوم من أيام هذه الحرب يعني خسائر وألما ودمارا وهي أمور لم ترغب أوكرانيا يوما في خوضها، لقد بدأت روسيا الحرب ويجب دحرها، ويجب الضغط عليهم حتى يتحقق الأمن".