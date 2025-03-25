فوز فريق الصحة بكأس المصالح الحكومية في نهائي الدورة الرمضانية 2025

أنهى فريق مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، تحت رعاية اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، فعاليات دوري المصالح الحكومية في ختام الدورة الرمضانية لشهر مارس 2025، والتي نظمها الاتحاد الفرعي للعاملين بالمصالح الحكومية، برعاية مصنع أسمنت سيناء، في الصالة المغطاة.

وتوّج فريق الصحة ببطولة الدوري بعد فوزه على فريق مديرية التربية والتعليم بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية للدورة الرمضانية. وذلك بحضور الأستاذ محسن سالم رئيس مجلس ومدينة العريش، وكابتن إيهاب بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم .



وقال الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ان البطولة شارك فيها 12 فريق وسادتها روح الفريق الواحد بين اللاعبين وأن الهدف من الدوري تنميه العلاقات والروح الرياضية بين العاملين، وقام الدكتور أحمد والدكتور أسامة وأعضاء الفريق بتسلم الميداليات التذكارية وكأس الدورة الرمضانية لفوزهم بكاس بطولة نهائي الدورة الرمضانية 2025.

وأكد الدكتور أحمد أن المديرية لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الرياضة، كما أعرب عن أمنيته بدوام التقدم والنجاح.

وقدم الدكتور أسامه سالم وكيل مديرية الصحة ورئيس اللجنة الرياضية خالص التهنئة لفريق كرة القدم بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء على فوزهم بالمركز الأول.

جدير بالذكر حصول فريق الصحة على المركز الثاني في العام الماضي، وأن هناك دعم كبير من اللجنة الرياضية والتي كانت الدافع الأكبر للحصول على الكأس.