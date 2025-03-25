وفدا روسيا وأمريكا في محادثات الرياض يسعيان للتوصل إلى بيان مشترك

صرح مصدر في الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الوفد الأمريكي، بالعاصمة السعودية الرياض، بأن محادثات، الإثنين، بين الوفدين الروسي والأمريكي ستنتهي فور اتفاق الطرفين على بيان مشترك.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: "من المتوقع أن تنتهي المشاورات قريبًا.. ويسعى المفاوضون للتوصل إلى بيان مشترك".

ويترأس الوفد الروسي في المحادثات، جريجوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، وسيرجي بيسيدا مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في حين يضم الوفد الأمريكي مايكل أنطون مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى مساعدي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

كان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد صرح، في وقت سابق اليوم، لوكالة "تاس"، بأنه لا توجد خطط لتوقيع أي وثائق في أعقاب المحادثات.