لجنة الطوارئ تتابع مدى جاهزية مستشفى سرس الليان لتقديم الخدمات الصحية

قام فريق من إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنوفية اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى سرس الليان.

ترأس الجولة الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، ورافقه أحمد الشبراوي، المشرف العام على المشروع القومي للرعايات والحضانات، بالإضافة إلى الدكتورة هايدي زكريا والدكتورة سماح عبد الوهاب، مسؤولي الحضانات.

شملت الزيارة متابعة جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاطمئنان على سير العمل داخل أقسام الرعاية الحرجة والحضانات، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير المنشآت الصحية وتعزيز جاهزيتها، بما يضمن تقديم رعاية طبية ذات جودة عالية للمواطنين.