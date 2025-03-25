ads
الثلاثاء 25 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة الطوارئ تتابع مدى جاهزية مستشفى سرس الليان لتقديم الخدمات الصحية

جانب من التفقد
جانب من التفقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام فريق من إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالمنوفية اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى سرس الليان.

ترأس الجولة الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، ورافقه أحمد الشبراوي، المشرف العام على المشروع القومي للرعايات والحضانات، بالإضافة إلى الدكتورة هايدي زكريا والدكتورة سماح عبد الوهاب، مسؤولي الحضانات.

شملت الزيارة متابعة جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاطمئنان على سير العمل داخل أقسام الرعاية الحرجة والحضانات، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير المنشآت الصحية وتعزيز جاهزيتها، بما يضمن تقديم رعاية طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

الخدمات الصحية الصحة والسكان المستلزمات الطبية المشروع القومي للرعايات والحضانات المنوفية