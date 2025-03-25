مران الأهلي.. كولر يجتمع بالجهاز المعاون.. وتدريبات متنوعة للاعبين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباريات التي من المنتظر أن ‏يخوضها خلال الفترة القادمة.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بالفترة المرحلة المقبلة، ‏والمنافسات التي تنتظر الفريق.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ فقرات خططية متنوعة، وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل ‏المناسب.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم ١ أبريل المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال ‏إفريقيا.‏