صحة المنوفية: نجاح أول عملية جراحية للأوعية الدموية بمستشفى السادات العام

في إنجاز طبي جديد، شهد مستشفى السادات العام بمحافظة المنوفية، إجراء أول عملية تدخل جراحي للأوعية الدموية، تحت رعاية الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية والقائم بعمل مدير المديرية، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتور محمد الشيخ، مدير مستشفى السادات العام.

وصل المريض إلى المستشفى وهو يعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية الشريانية للطرف العلوي، نتيجة تعرضه لجرح طعني نافذ في الساعد أدى إلى تهتك أحد الشرايين الرئيسية بالذراع الأيسر، وبعد الفحص الدقيق والتشخيص، نجح الفريق الطبي في إصلاح الشريان التالف وإنقاذ المريض.

ضم الفريق الطبي القائم على الجراحة:

* الدكتور كريم كمال – أخصائي الأوعية الدموية

* الدكتور أحمد موسى – أخصائي الجراحة العامة

* الدكتور ماجد عفيفي – أخصائي الأشعة التشخيصية

* فريق التخدير المتميز الذي ساهم بمهارته في نجاح العملية

كما قدم تمريض مستشفى السادات العام دورًا محوريًا في تقديم الرعاية اللازمة وضمان راحة المريض، مما يعكس روح التعاون والعمل الجماعي داخل المستشفى.

ويؤكد هذا النجاح التزام مستشفى السادات العام بتقديم خدمات طبية متقدمة وعالية الجودة، بما يواكب أحدث التطورات في المجال الطبي، لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح.