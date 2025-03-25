لجنة مرور مستشفى السادات تتابع مدى جاهزية المستشفى لاستقبال عيد الفطر

أكد الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية والقائم بأعمال مدير المديرية، على المتابعة المستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة.

حيث أجرت لجنة مرور مستشفى السادات جولة تفقدية لمتابعة جاهزية المستشفى لاستقبال عيد الفطر المبارك، ترأس اللجنة الدكتور عبدربه نعيم، رئيس لجنة مطالبات التأمين الصحي بالمديرية، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور أنس أمين، نائب مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتورة أسماء دياب، مسؤول تعاقدات الأطباء بالمديرية.

شملت الجولة تفقد جميع أقسام المستشفى، بما في ذلك العناية المركزة، الحضّانات، الأقسام الداخلية، والاستقبال، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

كما تم التأكيد على جاهزية الأطقم الطبية وانتظام سير العمل لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين خلال فترة العيد.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على رفع كفاءة الخدمات الطبية، وضمان أعلى مستويات الاستعداد لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف الأوقات، لا سيما خلال المواسم والأعياد.