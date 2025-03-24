التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة المصري والبنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

انتهت المباراة التي تجمع بين فريقي المصري والبنك الأهلي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر فى نسختها الثالثة.

حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وذلك على الرغم من محاولة الفريقين بالفوز على منافسه، وإحراز اهداف كلا في شباك الآخر لحصد الثلاث نقاط .

وكان قد دخل المصري المباراة بتشكيل كالاتي :

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف، يوسف الجوهري، أحمد علي عامر ، حسين فيصل لخط الوسط

جون ايبوكا ، بابا بادجي لخط الهجوم

ودخل البنك الأهلي لمباراة المصري بتشكيل كالاتي :

محمد أبو جبل لحراسة المرمى

محمد بسيوني ، محمد عبد الغني ، محمود الجزار ، أمير مدحت لخط الظهر

سيرجي أكا ، أحمد سعيد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

سيد نيمار ، محمد ابراهيم ، مصطفى عبد الرحيم كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد ياسر ريان.