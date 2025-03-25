الأمهات المثاليات بمحافظة المنيا: نشعر بالفخر والتكريم لمسيرة عطاء امتدت عبر السنين

عبّرت الأمهات المثاليات اللاتي تم تكريمهن اليوم بمحافظة المنيا عن شعورهن بالفخر والامتنان خلال حفل تكريمهن بديوان عام محافظة المنيا لعام 2025، وذلك ضمن مسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظّمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمسرح المحافظة، تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد الأسرة المصرية الموافق 21 مارس من كل عام وتكريم المرأة المصرية، بهدف تعزيز دور الأم في بناء الأسرة والمجتمع.

يأتي تكريم الأمهات المثاليات تقديرًا لما يبذلنه من جهد وتضحيات في سبيل بناء أسر متماسكة ومجتمع قوي، باعتبارهن أيقونة العطاء والركيزة الأساسية في نهضة الوطن.

كما تأتي احتفالية تكريم الأمهات المثاليات هذا العام متزامنةً مع روحانيات شهر رمضان المبارك، ومع احتفال محافظة المنيا بعيدها القومي، بمناسبة مرور 106 أعوام على ثورة الكفاح والصمود، التي كان للمرأة المصرية دور كبير في نجاحها.

هذا وتبنت الدولة المصرية خطوات سريعة وفعالة في ملف تمكين المرأة، والذي حظي باهتمام ورعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة في النهوض بالمجتمع.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم 20 سيدة من موظفات الديوان العام والوحدات المحلية التابعة له بتسليمهن شهادات تقدير كما تم تسليم هدايا مالية وعينية ، كما تم تكريم المهندسة سناء فؤاد إلياس، الفائزة بالأم المثالية بمحافظة المنيا على مستوى الجمهورية، هذا وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وغنائية متنوعة من فرقة الانشاد الديني بالمنطقة الأزهرية، كما قدم كورال مدرسة النيل الدولية وفريق المايسترو عصام الشاذلي فقرات غنائية حازت على إعجاب وتقدير الحضور.