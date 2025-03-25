رمضان يحب اللمة.. إفطار 3 آلاف صائم بكفر شكر على مائدة واحدة

شهدت منطقة عزبة أبو ضوة، التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، تنظيم أكبر مائدة إفطار، حيث ضمت حوالي 3 آلاف مواطن من أبناء المحافظة.

شارك في هذه المائدة جميع طوائف الشعب، حيث جمعت المسلمين والمسيحيين من مختلف الأعمار على مائدة واحدة، وسط أجواء من الفرح وإطلاق البالونات ابتهاجًا بهذا التجمع الكريم.

أُقيمت الفعالية برعاية وتنظيم إبراهيم السيد ضوة، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بأمانة كفر شكر، وذلك بتوجيهات وحضور النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية.

وأوضح إبراهيم السيد ضوة، منسق الإفطار المجمع، أنه جري إقامة أكبر مائدةٌ إفطار رمضان في منطقة عزبة أبو ضوة بكفر شكر حيث ضمت المائدة أكثر من 3 آلاف مواطن ومواطنة، من أبناء كفر شكر وبنها بمشاركة جميع فئات المجتمع من مسلمين وأقباط وشخصيات عامة.

وأضاف، أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من أطفال وكبار وشيوخ، فيما عبر الأهالي عن سعادتهم بالأجواء الرمضانية والروح الجميلة، وسط مائدة واحدة جمعت الكل.

وفي وقت سابق شهد مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم، والأمهات المثاليات، والفائزين بالدورة الرمضانية، وذلك بتوجيهات وحضور النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، وبرعاية وتنظيم إبراهيم السيد ضوة، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بكفر شكر، وذلك تأكيدًا على التزام الحزب بدوره المجتمعي في دعم وتحفيز المتميزين في مختلف المجالات.

وشهدت الاحتفالية تكريم 1000 متسابق من حفظة القرآن الكريم من مختلف قرى مركز كفر شكر، في لفتة تعكس حرص الحزب على دعم النشء في حفظ كتاب الله وتعزيز القيم الدينية، كما تم تكريم 50 أمًا مثالية، تقديرًا لعطائهن ودورهن العظيم في بناء الأجيال والمجتمع، والتبرع بـ 6 رحلات عمرة للفائزين.

إفطار كفر شكر

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